شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون .. 190 دولة تحتفل بالحدث والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل دول العالم اليوم الاثنين بـ اليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون، والذى يتم الاحتفال به سنويا كل عام فى السادس عشر من شهر سبتمبر، وهو اليوم الذى وقعت فيه أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال 1987م، ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها على المستوى العالمى والإقليمى والمحلي، من أجل التخلص تدريجيا من المواد التى تستنزف طبقة الأوزون.

وتأتى هذه الاحتفالات العالمية بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا اليوم من كل عام يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون، ويوافق ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال، الذى تم فى 16 سبتمبر عام 1987 وتعد أول اتفاقية فى مجال حماية البيئة بموافقة كل دول العالم، كما دعت الجمعية العامة الدول إلى تكريس هذا اليوم من أجل تشجيع الاضطلاع بأنشطة تتفق مع أهداف البروتوكول وتعديلاته.

ووفقاً لاتفاقية مونتريال التى وقعتها الدول المذكورة تلتزم الدول الأطراف المعنية بخفض استهلاكها تدريجياً من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، إلى 85% بحلول عام 2007 وصولاً إلى التخلص التدريجى التام بحلول عام 2010.

جدير بالذكر أنه تحتفل وزارة البيئة اليوم الاثنين باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون لعام 2024، تحت شعار "بروتوكول مونتريال تعزيز العمل المناخى" بالتزامن مع ذكرى مرور 37 عاماً على توقيع بروتوكول مونتريال الذى تم فى 16 سبتمبر عام 1987 والذى يعد أول اتفاقية فى مجال حماية البيئة تحبى بموافقة كل دول العالم، كما تشهد الإحتفالية تدشين مبادرة " شارك فى الحل "لتعزيز العمل المناخى والحد من الآثار السلبية لـ تغير المناخ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة .