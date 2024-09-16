شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة والإسكندرية 30 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة رطب ليلا.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ونشاط رياح على أغلب الأنحاء أحيانا .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28.