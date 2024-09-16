شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: التظلم على نتيجة الثانوية العامة دور ثان متاح للراسبين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى متاح للطلاب الذين رسبوا فى نتيجة الثانوية العامة، موضحة أنه فى حالة تقديم الطالب طلب تظلم وزيادته درجات تؤهله للنجاح من الدور الثاني سوف يتم منحه الدرجات واعتباره ناجحا بـ نتيجة الثانوية العامة 2024، مضيفة أن الكنترول منح الطلاب درجات رأفة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2024 ، ومن الصعب زيادة درجات طالب راسب وتحويله من راسب لناجح ولكن تقديم التظلم هو اختيار للطالب وليس إجبار على التظلم.



ويمكن للطلاب تقديم طلب تظلم إلكترونيا على نفس رابط تظلم ناسخة الدور الأول https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded



وأوضحت الوزارة، أنه بإمكان الطالب تقدم بطلب تظلم على نتيجة الدور الثاني لعام 2024 م، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب/ الدخول للموقع وإختيار المادة/المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.