شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس بيتر وديع راعيا شريكا لكنيسة سراى القبة والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، في حفل تنصيب القس بيتر عادل وديع، راعيًا شريكًا بالكنيسة الإنجيلية بسراي القبة حضر الحفل الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي، والقس هاني جاك، راعي الكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع القاهرة، والقس أرنست نادي، قس كارز بمجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخ سامي فوزي، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالشرابية، والشيخ فيكتور فهمي، سكرتير لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع القاهرة، والشيخ ولتر شوقي، سكرتير مجلس الكنيسة بسراي القبة الإنجيلية.

وخلال خطاب الاحتفال، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس بيتر وديع ولشعب كنيسة سراي القبة بمناسبة تنصيبه راعيًا شريكًا للكنيسة، قائلًا: "أشعر بسعادة خاصة اليوم وأنا أشارك شعب كنيسة سراي القبة الاحتفال بتنصيب القس بيتر عادل راعيًا شريكًا للكنيسة".

وأضاف: "تواجه الكنيسة في الوقت الراهن تحديات كبيرة، تتمثل في ظهور كيانات بديلة تحاول إضعاف عمل الله والكنيسة المحلية، من خلال طرح أسئلة لتشتيت الكنيسة عن رسالتها الأساسية، وتخلق 'حروبًا وهمية' تهدف إلى تشتيت التركيز عن الدور الحقيقي للكنيسة، وهو نشر رسالة الحرية والخلاص والحياة". كما أكد على ضرورة زيادة وعي الكنيسة لمواجهة هذه التحديات الوهمية والتمسك بالحق، مشيرًا إلى قول الكتاب المقدس: "وتعرفون الحق، والحق يحرركم".