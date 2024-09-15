بمشاركة دولية.. انطلاق فعاليات النسخة الـ36 من معرض صحارى الدولي للزراعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض صحارى، أحد أهم وأكبر المعارض الزراعية في إفريقيا والشرق الأوسط، في نسخته الـ36 بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية.

ويُعقد المعرض تحت رعاية رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الاستثمار بمركز مصر الدولي للمعارض خلال المدة من 15 إلى 17 سبتمبر 2024 بحضور أكثر من 250 شركة من مختلف الدول.

وأشاد وزير الزراعة، بجهود المعرض في دعم وتطوير القطاع الزراعي قائلًا: "تسعى الحكومة لتحسين الوضع الزراعي من خلال التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، مثل مشاريع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، وذلك لتلبية الاحتياجات الغذائية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية".

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تنمية القطاع الزراعي 2023-2024، التي تشمل استثمارات تصل إلى 116.6 مليار جنيه.

وأضاف: "يُعد معرض صحارى جزءًا رئيسيًا من هذه الجهود من قبل القطاع الخاص، حيث يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات في القطاع الزراعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني."

من جانبه، قال هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر المنظمة للمعرض: "تعد نسخة هذا العام استثنائية، حيث تعتبر فرصة لاكتشاف حلولًا جديدة في إدارة المحاصيل، وأنظمة الري، وتقنيات الزراعة المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الزراعة الدقيقة.

وتتماشى رؤية معرض صحارى تمامًا مع خطط الحكومة الطموحة لتطوير الصناعة الزراعية، من خلال التركيز على جميع جوانب هذا القطاع بما في ذلك الدورة الزراعية الكاملة، ولعل ذلك بات منعكسًا من خلال عملية إعادة العلامة التجارية التي تشمل مواضيع جديدة تعكس اهتمامنا بكل جوانب الزراعة المستدامة في مصر وما وراءها.

ويُعَد معرض صحارى، من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في القطاع الزراعي، حيث يستقطب شركات من دول عديدة مثل الصين، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الهند، تركيا، سويسرا، وقبرص.

ومن المقرر حضور ممثلون من سفارات الولايات المتحدة، هولندا، الدنمارك، النرويج، وبريطانيا في الافتتاح. فعلى مدار 3 أيام.

يقدم المعرض العديد من الفعاليات المختلفة، منها برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين، والبرامج التعليمية التي تشمل مؤتمر صحارى، والاستشارات الزراعية، وسيمينار الأمن الغذائي، وملتقيات لتواصل شباب رواد الأعمال وملتقى النساء في مجال الزراعة. سيشارك أيضاً أكثر من 50 مشتريًا مستضافًا من كينيا، أوغندا، عمان، الأردن، تونس، الهند، غانا، وتنزانيا.