شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إغلاق 4 مستشفيات خاصة لمخالفتها اشتراطات التراخيص بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه فى اطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة السويس، تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالسويس، للمرور على عددًا من المستشفيات ومعامل التحاليل والعيادات الخاصة للتأكد من استيفاء اشتراطات التراخيص حرصًا على صحة وسلامة المرضي.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان اللجنة قامت بإصدار قرارات إغلاق مستشفيات "ابن سينا، المبرة الخاص، الأمل التخصصي، اليسر التخصصي" وذلك بعدما رصدت العديد من المخالفات منها " مخالفة اشتراطات التراخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوي"، كما تم إنذار عيادة د. ايمان طوسون بتلافى المخالفات التى تم رصدها وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 7 ايام لعدم إغلاقها.

وأكد "ذكى" حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

