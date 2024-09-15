عبث قاتل.. نهاية مروعة لشاب في البدرشين

مأمور مركز البدرشين انتقل إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "أحمد.م." 21 سنة، وبجواره سلاح ناري وفارغ، وتبين أنه في أثناء عبثه بالسلاح خرجت طلقة بالخطأ أودت بحياته.

محمد يوسف

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