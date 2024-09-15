شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معسكر تمكين الطفل المصرى "بكرة بينا" بمطروح تنفيذا لمبادرة بداية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة معسكرا تدريبياً تفاعليا لطلاب المدارس بمحافظة مطروح وذلك في إطار تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري "بكرة بينا"، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى خلق مسار جديد للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية والأخلاقية لبناء إنسان صحيح.

وأوضحت "السنباطي" أن مبادرة "بكرة بينا" تهدف الي دعم حقوق الطفل كافة وخاصة حق الأطفال في المشاركة والتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا المتعلقة باحتياجاتهم، وينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدعم الاتحاد الأوروبي، في محافظات ( أسوان، مطروح، الاسماعيلية، وشمال سيناء).

وخلال لقاءها بالأطفال استمعت "السنباطي" إلى آمالهم وتطلعاتهم نحو مستقبل سيبنى بسواعدهم، معربة عن سعادتها وفخرها بمقابلة مجموعة متميزة من أطفال مصر، كما استعرضت أهم المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تولي أهمية خاصة بالرعاية التعليمية والصحية للأطفال سواء في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة، فضلا عن تنمية المهارات ليصبحوا قادة المستقبل.

وتفقدت "السنباطي" جميع أنشطة المعسكر والمجموعات التفاعلية كمجموعة الابداع والتمثيل و الفنون المسرحية وشهدت عرضا لبعض البروفات الخاصة بمسرحية " بداية جديد" استعدادا لعرضها في نهاية المعسكر، كما تفقدت مجموعة المبادرات والتي تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية تنفيذ المبادرات المجتعمية، وشهدت استعداد الأطفال لإطلاق مبادرة تكافح التنمر، وتوضح آثاره السلبية التي يتركها في نفوس الأطفال وآليات الحماية والمساعدة وكيفية التواصل على رقم الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.

وأشارت "السنباطي" إلى أن المعسكر التدريبي يستهدف اكثر من 100 طفل من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من مدارس محافظة مطروح، لتدريب الأطفال على كيفية حماية أنفسهم من مخاطر سوء استخدام الإنترنت وطرق الوقاية من الإستغلال علي وسائل التواصل الإجتماعي، والتعرف علي مفهوم المواطنة الرقمية من خلال حزمة من الأنشطة التفاعلية والمجموعات البؤرية التي تسهم في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال تحميهم من مخاطر الاستغلال والابتزاز ، وذلك بمشاركة عدد من أولياء أمور الطلاب المشاركين في فعاليات المعسكر التفاعلي، فضلا عن اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة كالكتابة، والالقاء، والرسم والفنون المسرحية.

ومن جانبهم أشاد الأطفال باهتمام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ هذه المبادرات والأنشطة التفاعلية التي تتيح لهم الفرصة للتعلم و للتعبير عن آرائهم وتبادل الخبرات، موجهين الشكر والتقدير إلى الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة للقاءها الثري اليوم وللجلسة النقاشية التي أجرتها معهم.