شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الصحة: تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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الصحة: خروج مصابي حادث قطاري الزقازيق من المستشفيات باستثناء 8

الصحة: تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات

الصحة: تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بـ 60 مستشفى

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