شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد موقف تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بـ"العلمين الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالمشروعات السكنية المختلفة بمدينة العلمين الجديدة (الحى اللاتينى - كمبوند مزارين - الأبراج الشاطئية - سكن مصر للإسكان المتوسط)، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، والمكتب الفنى للوزير.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات لحاجزيها بمختلف المشروعات السكنية، وسرعة إنهاء اللمسات الأخيرة لأعمال تشطيبات الوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، بالمشروعات السكنية، لتسليمها، طبقاً للمواعيد المحددة.

كما تفقد الوزير سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة، وكذا أعمال تنفيذ الوحدات السكنية، والفيلات، وأعمال المرافق، والطرق وتنسيق الموقع، والزراعة، وغيرها، بكمبوند "مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال، وإنهاء مناطق مكتملة تباعاً، لسرعة تسليم الوحدات للحاجزين.