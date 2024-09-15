شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم احتفالية فى ذكرى المولد النبوى بمراكز الإصلاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 04:03 م

نظمت وزارة الداخلية احتفاليه لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وتزامناً مع ذلك نظمت احتفالية للنزلاء المسيحين بمناسبة عيد النيروز في إطار الحرص علي إحياء المناسبات الدينية لكافة النزلاء، لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقا للسياسة العقابية الحديثة.