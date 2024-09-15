بعد حادث قطار الزقازيق.. ننشر تفاصيل تطوير نظم الأمان والسلامة بالسكة الحديد منذ 2014

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق، تصاعدت حدة الانتقادات عبر السوشيال ميديا، الموجهة لوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيما يتعلق بكفاءة وأهمية منظومة الأمان والسلامة على خطوط السكة الحديد.

وتنفذ وزارة النقل خطة متكاملة لتطوير قطاع السكة الحديد وباقي قطاعات النقل الأخرى، حيث يتم في الوقت الحالي في مجال السكك الحديدية استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر المنظومة الجديدة والتي تركز على 5 محاور رئيسية تشمل:

1- تطوير الوحدات المتحركة (الجرارات - عربات الركاب والنوم والبضائع).

2- تطوير البنية الأساسية (المزلقانات - تجديدات السكة - المحطات).

3- تطوير نظم الإشارات على الشبكة.

4- تطوير الورش الإنتاجية.

5- تنمية العنصر البشري.

وتستهدف هذه الخطة توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على السكة الحديد، حيث تم على مدار العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في مجال السكك الحديدية، ومنها:

1- وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية.

2- رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.

3- توريد 210 جرارات جديدة GE من إجمالي 260 جرارًا مخطط توريدها.

4- إعادة تأهيل 92 جرارًا من إجمالي 222 جرارًا مخطط إعادة تأهيلها.

5- وصول قطارات تالجو الأسبانية، بتكلفة 157 مليون يورو، ودخلت جميعها الخدمة.

6- توريد 946 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية.

كما تشمل منظومة تحديث قطاع السكة الحديد، تطوير البنية الأساسية، من أجل تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، ومن أهم الإجراءات المتبعة في هذا الشأن:

1- تطوير المزلقانات

تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 699 مزلقانًا من إجمالي 1120 مزلقانًا مخطط تطويرها على الشبكة.

2- تجديدات وصيانة السكة

تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1382 كم و2090 مفتاحًا بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات.

3- تطوير نظم الإشارات

يهدف مشروع تطوير نظم الإشارات إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية.

وفي هذا الإطار تم وجار تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم، وبتكلفة 18,5 مليار جنيه، على الخطوط التالية:

1- خط (القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كم بنسبة تنفيذ 100%.

2- خط (بني سويف - أسيوط) بطول 250 كم بنسبة تنفيذ 100%.

3- خط (أسيوط - نجع حمادي) بطول 181 كم بنسبة تنفيذ تجاوزت 93.5%.

4- خط (بنها - بورسعيد) بطول 214 كم بنسبة تنفيذ تجاوزت 90%.

5- خط (نجع حمادي - الأقصر) بطول 118 كم بنسبة تنفيذ 35%.

تطوير نظم الإشارات على خط (الفردان - بئر العبد)

تم توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك الإيطالية بشأن تنفيذ أعمال نظم الإشارات على خط (الفردان - بئر العبد).

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