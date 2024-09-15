وزير الزراعة يفتتح الدورة الـ 36 لمعرض "صحاري" الزراعي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب هشام الحصري، وعدد من قيادات الوزراء اليوم الأحد معرض ومؤتمر "صحارى 2024" الزراعي الدولي في دورته الـ36، والذي يعد أكبر معرض زراعي في إفريقيا والشرق الأوسط، ويستمر حتى بعد غد الثلاثاء بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، برعاية مجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت شعار "حصاد الابتكار من أجل غد أفضل".

وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالعارضين من شركات القطاع الخاص، والدول الأجنبية المشاركة، فضلا عن الزوار والمهتمين بالقطاع الزراعي، كما تفقد أجنحة الزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج، حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة والميكنة الحديثة.

وأعرب فاروق - في تصريحات خلال الجولة التفقدية - عن سعادته بما شاهده في المعرض، والذي يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح..مشيرا إلى أن التواجد الدولي الكبير في المعرض يؤكد أهمية السوق المصري وقطاع الزراعة الذي يشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من مختلف الدول، منها الصين، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الهند، تركيا، سويسرا، وقبرص. بالإضافة إلى كبريات الشركات الزراعية المصرية والمستثمرين المصريين.

وأكد الوزير أن الدولة تدعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تسعى لجذب مستثمرين جدد إلى القطاع الزراعي سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب وتقدم لهم كل الدعم.. موضحا أن معرض "صحاري" فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة ومستلزمات الإنتاج، وأيضا منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

ويقام على هامش المعرض مجموعة من البرامج وفعاليات والندوات المرتبطة بالأنشطة الزراعية المختلفة، كما يتضمن المعرض برامج تعليمية متنوعة بمشاركة خبراء الزراعة والصناعة من مصر وجميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التحديات والفرص في المجال الزراعي، ويقدم المعرض استشارات زراعية مجانية للمزارعين والشركات الصغيرة، لمساعدتهم على تحسين إنتاجيتهم وزيادة أرباحهم.

يذكر أن معرض "ﺻﺤﺎري" ﻫﻮ المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة، ويضم أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، كما تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة، على هامش المعرض.

ويركز المعرض على الاستثمار في الزراعة المستدامة وهو استثمار في مستقبل أفضل، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر، والذي يتطلب تضافر الجهود لتعزيز ممارسات الزراعة الجيدة والتركيز على الاستدامة، فضلا عن التركيز على تعزيز الممارسات البيئية السليمة والابتكارات التي تسهم في الحفاظ على الموارد وتقليل الأثر البيئي.