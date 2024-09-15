شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة يوصى بتفعيل 10 حضانات بمستشفى العبور بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمة الطبية.

وتضمنت المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني محافظة السويس، من خلال مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى السويس العام، وتفقد جميع أقسام المستشفى للتأكد من توافر كافة المستلزمات والاحتياجات ومدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه اثناء المرور تبين وجود عطل بجهاز التشخيص «عن بُعد» في العيادات، كما أن جهاز الأشعة العادية غير مفعل لحاجته إلى جهاز cr وتم التوجيه بعمل اللازم لتفعيل الجهازين، وتوصية مدير المديرية بتشكيل لجنة من التموين الطبي بالمديرية وإدارة الصيدلة والمراجعة الداخلية مع المسؤول المالي والإداري، لجرد جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية والفرش، ومطابقته بالجرد السنوي.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود 5 أسرة رعاية مركزة غير مفعلة، لتعطل التكييف المركزي بالرعاية، كما تبين وجود 30 حضانة غير مستغلة ومخزنة بطريقة غير سليمة، ووجود 29 ماكينة غسيل كلوي غير مفعلين، حيث تمت التوصية بعمل اللازم لإصلاح عطل التكييف المركزي بالرعاية المركزة، وتفعيل أسرة الرعاية، وعمل حصر فعلي بالحضانات وماكينات الغسيل الكلوي والفرش الطبي وغير الطبي والأقسام المغلقة لتفعيلها، وإعادة التوزيع على الاماكن الأكثر احتياجاً وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن قسم النساء تم تجهيزه بكافة التجهيزات والمستلزمات بناء على تعليمات رئيس قطاع العلاجي منذ بداية سبتمبر دون التشغيل، لعدم توافر قوى بشرية من استشاري النساء والتخدير، وتمت التوصية بسرعة توفير القوى البشرية لتفعيل القسم الذي تم تجهيزه كلياً، كما وجه الفريق بتلافي سلبيات أعمال الجودة والتسجيل الطبي ومكافحة العدوى التي تم رصدها أثناء المرور، كما تبين وجود إهدار في بعض الأدوية والمستلزمات، بسبب تخزينها بطريقة غير صحيحة، وتم التوجيه بالتواصل مع المديرية، ومحاسبة المتسبب في هذا الإهدار.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته بالمرور على مستشفى صدر السويس، وتلاحظ أثناء المرور وجود عجز في الفرق الطبية (أطباء العناية المركزة، وأخصائي الأشعة التشخيصية، وأطباء الصدرية، والتمريض) حيث تم التوجيه بعمل مذكرة بالاحتياجات من القوى البشرية وإرسالها لمديرية الصحة والوزارة، لسد العجز، كما تم التأكيد على عمل جرد سنوي للمستلزمات في المواعيد المقررة، والإشراف والمتابعة المستمرة من مديرية الصحة، كما تم التوصية بعمل تعاقدات صيانة للمباني والأجهزة الطبية وغير الطبية والتكييفات، وعمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق قام بتفقد مستشفى حميات السويس، وأثناء المرور تبين وجود عطل بجهاز رسم قلب بالرعاية المتوسطة، وعطل بجهاز الصدمات، بقسم الاستقبال، حيث تمت التوصية بعمل الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة، كما تبين أن مبنى الجهاز الهضمي والمناظير بحاجة إلى بعض الأجهزة الطبية، وتم التوصية بعمل مطالبة بكافة الاحتياجات من الأجهزة الطبية وغير الطبية وإرسالها لمديرية الصحة لتوفيرها في أسرع وقت.

واستكمل «عبدالغفار» أنه أثناء المرور تبين وجود عجز في الأطباء والقوي البشرية تمثل في عدم وجود (استشاريين، وأخصائي معمل، وفني معالجة مياه) وتم التوجيه بعمل مذكرة بالاحتياجات من القوى البشرية، وإرسالها إلى الجهات المعنية في الوزارة لعمل اللازم، وتلاحظ تأخر الاستحقاقات المالية لأطباء الطوارئ منذ مايو 2024، وتم مخاطبة مدير المديرية، والإدارة المالية لسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للأطباء، كما لوحظ عدم إتمام الجرد السنوي للمستلزمات، مع وجود مخالفات عديدة بمخازن المستلزمات، وتمت التوصية بتشكيل لجنة من المديرية لجرد مخزن المستلزمات، وتفعيل الإشراف الصيدلي والمتابعة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته بتفقد مستشفى العبور بمحافظة السويس، حيث تلاحظ وجود أعطال ببعض أجهزة المستشفى (جهاز السونار، جهازي التعقيم بالبخار "الأوتوكلاف"، والتقطير بقسم التعقيم، ووحدة تحريك كرسي الأسنان، وجهاز كحت الجير بقسم الأسنان، والمغسلة، ومجفف قسم المغسلة) وتم مخاطبة مدير المديرية لاتخاذ ما يلزم لإصلاح الأعطال وعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود 10 حضانات غير مفعلين منذ شهر نوفمبر 2023 بناء على تقرير الإدارة الهندسية، لحدوث عطل كهرباء الحضانات، حيث تم التأكيد على مدير المديرية والإدارة الهندسية بسرعة إصلاح كهرباء الحضانات وتفعيلها للاستفادة منها، كما تم تكليف إدارة الجودة ومكافحة العدوى، بتلافي السلبيات التي تم رصدها أثناء المرور.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن مرور فريق المراجعة الداخلية والحوكمة، ضم (إدارة الجودة - قطاع العلاجي - إدارة الصيدلة - تنظيم الأسرة - إدارة المشروعات والتجهيزات) وبحضور مديري الإدارات المختلفة بالمديرية، وذلك للوصول إلى خدمة صحية ذات جودة.