شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إزالة 1935 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية والمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى حققتها المحافظات على مدار أسبوعين من المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى انطلقت فى الفترة من 31 أغسطس الماضى وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، ولمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة فى مختلف المحافظات، والتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى، ضمن جهود الدولة للتصدى بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالتها بشكل فورى لفرض هيبتها وتطبيق القانون.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة بكل أجهزتها المعنية مستمرة فى محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه لا تهاون فى التصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية أو البناء المخالف.

وكشفت الدكتورة منال عوض، أن إجمالى ما تم إزالته من حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية حتى الأسبوع الثانى من الموجة الـ 23 بلغت 1935حالة تعد، تضمنت 1335 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 224,748 ألف متر مربع، وإزالة 600 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 1777 فدان زراعة، مؤكدًة على مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أى تعديات على أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى أن أكثر المحافظات التى قامت بإزالة حالات مبانى مخالفة هى محافظة الشرقية حيث قامت باسترداد 56,868 ألف متر مربع بعد إزالة 92 حالة مبانى مخالفة، يليها محافظة بورسعيد والتى نجحت فى استرداد 26,265 ألف متر مربع بعد إزالة 41 حالة مبانى مخالفة، ثم محافظة أسوان باستردادها 23,291 ألف متر مربع بإزالتها 74 حالة مبانى مخالفة، ثم محافظة قنا باستردادها مساحة تبلغ 23,189 ألف متر مربع بعد إزالتها 101 حالة مبانى خالفة، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات .

وفى نفس السياق.. شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التصدى بكل حزم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية لوقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، لافتة الى ان التقرير أوضح أكثر المحافظات نجاحاً فى استرداد الأراضى الزراعية هى محافظة الوادى الجديد باستردادها 841 فدان بإزالتها 12 حالة تعدى ، يليها محافظة الشرقية باستردادها 386 فدانا بعد إزالة 91 حالة تعدٍ، ثم محافظة أسيوط باستردادها 160 فدانا بإزالتها 4 حالات تعدٍ، ثم محافظة المنيا باستردادها 150 فدانا بعد إزالتها 26 حالة تعدٍ.

ونوهت الدكتورة منال عوض على مسئولية كل محافظة بالمتابعة المستمرة لملف التعديات على أراضى الدولة وأهمية التنسيق مع مختلف جهات الولاية فيما يتعلق بتلك الاراضى، والعمل على سرعة الانتهاء والبت فى طلبات التقنين المقدمة، فضلاً عن وضع تصور متكامل لكيفية الاستغلال الأمثل للأراضى التى تم استعادتها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات خلال المرحلة الثالثة والاخيرة للموجة الـ23 لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى، مشيرة إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ 23 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .

جدير بالذكر.. أن المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتى بدأت فى الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضى 2024، يليها المرحلة الثانية من الموجة والتى انطلقت فى 3 أغسطس وحتى 23 أغسطس الماضى ، وتنتهى أعمال الموجة الـ23 بالمرحلة الثالثة والاخيرة والتى انطلقت فى الفترة من 31 أغسطس الماضى وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

