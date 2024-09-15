شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الدولة تدعم القطاع الخاص باعتباره شريك أساسى فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزراء أحد المعارض الزراعية في دورته السادسة والثلاثين، والذي يعد أكبر معرض زراعى فى أفريقيا والشرق الأوسط، و يُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر فى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، برعاية مجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. تحت شعار حصاد الابتكار من أجل غدٍ أفضل.

وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالعارضين من شركات القطاع الخاص، والدول الأجنبية المشاركة فضلا عن الزوار، والمهتمين بالقطاع الزراعي، كما تفقد أجنحة الزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج، حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة والميكنة الحديثة.

وأعرب فاروق عن سعادته بما شاهده في المعرض والذي يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح، لافتا إلى أن التواجد الدولى الكبير في المعرض يؤكد على أهمية السوق المصري وقطاع الزراعة الذي يشهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من مختلف الدول، منها "الصين، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الهند، تركيا، سويسرا، قبرص". بالإضافة إلى كبرى الشركات الزراعية المصرية والمستثمرين المصريين.

وأضاف أن الدولة تدعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تسعى لجذب مستثمرين جدد إلى القطاع الزراعي سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب وتقدم لهم كل الدعم، مشيرا إلى أن المعرض فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة ومستلزمات الإنتاج، وأيضا منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

ويقام على هامش المعرض مجموعة من البرامج وفعاليات والندوات المرتبطة بالانشطة الزراعية المختلفة، كما يتضمن المعرض برامج تعليمية متنوعة بمشاركة خبراء الزراعة والصناعة من مصر وجميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التحديات والفرص في المجال الزراعي، كما يقدم المعرض استشارات زراعية مجانية للمزارعين والشركات الصغيرة، لمساعدتهم على تحسين إنتاجيتهم وزيادة أرباحهم.