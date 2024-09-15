شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تركيا بالقاهرة يعزى مصر فى ضحايا قطار الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 02:42 م

تقدم السفير التركى لدى مصر، صالح موطلو شن بواجب العزاء لمصر فى ضحايا قطار الزقازيق.

وقال وفقا لبيان من السفارة التركية ظهر اليوم "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ثلاثة وإصابة العديد من الأشخاص فى حادث القطار الذى وقع بالزقازيق."

وأضاف "نقدم تعازينا لدولة مصر الصديقة والشقيقة ولأسر الضحايا وذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين."