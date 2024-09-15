شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق من المستشفيات بعد تحسن حالتهم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحث باسم وزارة الصحة والسكان، خروج 44 حالة من مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك 8 حالات يتلقون الرعاية الصحية فى المستشفيات، وإجمالى عدد الوفيات 4 حالات.



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وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن 5 حالات لا زالت تتلقى العلاج في مستشفى جامعة الزقازيق، و2 في مستشفى الأحرار، وحالة في مستشفى العبور الخاص، لافتًا أنه جارٍ متابعة كل الحالات في المستشفيات لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.