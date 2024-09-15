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"ر أ أ- 1111" أحدث لوحة مميزة بالمزاد سعرها وصل مليون و250 ألف جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:23 م

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل مليون و250 ألف جنيه، تحمل رقم (ر أ أ- 1111) وحتى الآن متزايد عليها شخصين.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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