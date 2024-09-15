شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحث باسم وزارة الصحة والسكان، خروج 44 حالة من مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أنه ما زال 8 حالات يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، وإجمالي عدد الوفيات 4 حالات.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن 5 حالات لا زالت تتلقى العلاج في مستشفى جامعة الزقازيق، و2 في مستشفى الأحرار، وحالة في مستشفى العبور الخاص، لافتًا أنه جارٍ متابعة كل الحالات في المستشفيات لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت ارتفاع أعداد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، بمحافظة الشرقية إلى 49 مصابًا، تم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، والأحرار، وإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية، بناء على طلب المصابين، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية لـ44 من المصابين مستقرة ومرشحين لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة، وجاري المتابعة.