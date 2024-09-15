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‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

الأحد، 15 سبتمبر 2024 12:00 م

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية