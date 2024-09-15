رابط مباشر.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 نتيجة المرحلة الثانية من تقديم رياض الأطفال 2024-2025.

ومن المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025 اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، من هنا.

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