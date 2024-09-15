انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت انتصار السيسي، عبر حسابها على فيسبوك: أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله.

وأضافت: أدعو الله عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر.

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