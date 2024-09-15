شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جامعة حلوان بالمركز الأول في مسابقة قادة الأنشطة الطلابية بمجالي البيئة والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز جديد، حققت جامعة حلوان تفوقًا ملحوظًا في مسابقة YLF Leaders League "مسابقة قادة الأنشطة الطلابية" التي نظمتها مؤسسة شباب القادة بالجامعة الأمريكية، حيث فازت بالمركز الأول في مجالي البيئة والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا والابتكار.

جاءت مشاركة الطلاب من الحامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية هندسة المطرية، والدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية هندسة حلوان، وقدم طلاب الجامعة مشاريع مبتكرة أثبتت جدارتهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان ووزير التضامن الاجتماعي ورئيس الأكاديمية البحرية وعدد من رؤساء الجامعات.

ففي مجال البيئة والتكنولوجيا الخضراء، برز فريق "Rehydro" بهندسة المطرية، بتصميمه المتطور لجهاز إنتاج الكهرباء من الهيدروجين الأخضر. يتميز هذا المشروع بنهجه المتكامل في استخدام الطاقة المتجددة، بدءًا من توليد الكهرباء عبر الخلايا الشمسية، مرورًا بتحلية مياه البحر، وصولًا إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر. وتكمن أهمية هذا الابتكار في كفاءته العالية في إنتاج الكهرباء، حيث تصل إلى 60%، متفوقة بذلك على مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة الأخرى.



أما في مجال التكنولوجيا والابتكار، فقد تألق "Pixels Egypt" من كلية هندسة حلوان، حيث قدم ثلاثة مشاريع رائدة:

1. نظام توثيق وتنمية مسار الطلبة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (PPS)، والذي يهدف إلى مراقبة تقدم المتعلمين في برامج علوم الكمبيوتر والتعليم المستمر والأنظمة الميكانيكية والكهربائية.

2. جهاز التمريض وقياس السكر، وهو سوار مبتكر لدعم الرعاية الصحية وقياس مستويات السكر في الدم.

3. عداد مياه ذكي "Oracle"، وهو جهاز متطور يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمراقبة استهلاك المياه واكتشاف التسريبات وإيقافها تلقائيًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة، المعروفة باسم "YLF Leaders League"، تجمع الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحظى بدعم العديد من الجهات بما في ذلك وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بالإضافة إلى شركة Telecom Egypt وبنك مصر.

إن هذا الإنجاز يؤكد على التزام جامعة حلوان بدعم الابتكار والبحث العلمي، ويبرز دورها الريادي في إعداد جيل من العلماء والمبتكرين القادرين على المساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كرائدة في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط.