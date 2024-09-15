شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطرح السلع الغذائية واللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% كما يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 285 جنيها للكيلو ، ايضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة .

ويأتى ذلك فى اطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين ، كما تحرص الوزارة على توفير وصرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر سبتمبر الجارى

على جانب آخر حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة على توفير السلع الغذائية بمعرض الشركة بمنطقة السواح بأسعار مخفضة بالإضافة الى توفير منتجات اللحوم والدواجن ويتم طرح سكر زنة 1 كيلو بسعر 27 جنيهًا وأرز زنة 1 كيلو بسعر 24 و25 جنيها وأرز عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيها كما يوجد نوع أخر أرز عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 29 جنيها وأرز نسبة كسر 5% بسعر 26 جنيه بدلا من 30 جنيها وزيت طعام خليط زنة 800 مل بسعر 40 جنيهًا وزيت خليط زنة 1 لتر بسعر 50 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا وزيت ذرة زنة 1 لتر بسعر 84 جنيها بجانب طرح أصناف اخرى من زيوت الطعام والعديد من السلع الأخرى