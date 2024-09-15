شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مشارك بكنائس الشرق الأوسط: جوهر التعددية موجود في صلب إيماننا المسيحي والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت مساء السبت، احتفالية اليوبيل الذهبي لمجلس كنائس الشرق الأوسط بالمقر البابوي بالقاهرة، تحت ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبحضور رؤساء وممثلي الكنائس الأعضاء.

وحضرالقس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيلية في احتفال السنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط بعنوان" مجلس كنائس الشرق الأوسط وجمعياته الإثني عشر.

وتحدث خلال كلمته بإسهاب عن الجمعيات العامة وتوقف بشكل خاص عند الجمعية العامة التي انعقدت بوادي النطرون_ مصر، قائلا: "إن جوهر التعددية موجود في صلب ايماننا المسيحي، ويكمن أيضا في الذات الالهية، لذلك نحن مطالبون أن نعيش الوحدة الرحبة فنحن خميرة الحب في هذا الشرق، لذلك يجب علينا أن نبني جسور السلام، وأتطلع معكم لكي تكون صلاة كل واحد منا أداة لنشر السلام وزرع بذار المحبة".