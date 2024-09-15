شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهنئ جواتيمالا بمناسبة عيد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت مصر اليوم الأحد، بالتحية والتهنئة لشعب وحكومة جواتيمالا الصديقة بمناسبة عيد الاستقلال.

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة - عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" - "إن مصر تثمن أيضا الاحتفال بمرور 54 عاما على العلاقات الدبلوماسية التي تأسست في 7 سبتمبر 1970 بين البلدين".