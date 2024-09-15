شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: أكثر من 2 مليون مواطن دخلوا الملاجئ إثر إطلاق صاروخ يمني واحد والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من مليوني إسرائيلي دخلوا الملاجئ بسبب صاروخ يمني واحد، والإطلاق الاستثنائي للصاروخ الباليستي من اليمن سقط على بعد 6 كيلومترات من مطار بن جوريون، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتحدث الاعلام الإسرائيلي عن أن الصاروخ الباليستي اليمني قطع نحو 2000 كيلومتر واستغرق 15 دقيقة للوصول إلى هدفه، وصفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل وفي نحو 20 بلدة ومدينة شرق وجنوب تل أبيب.