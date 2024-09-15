شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح السلع وحلوى المولد بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأحد، لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم وحلوى المولد بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، كما توفر الوزارة منتجات الخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين، كما تطرح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للوزارة حلوى المولد بأسعار تبدأ بـ115 جنيها لعلبة الحلوى السادة زنة كيلو جرام، كما يتم طرح علبة حلوى سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ145 جنيها، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 285 جنيها وعلبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو بسعر 485 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 825 جنيها " أصناف مميزة، " وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 450 جنيها وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 675 جنيها وعلبة حلوى مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 1100 جنيه "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تطرح السلع بمنافذ الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.