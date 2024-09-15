شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية ونشاط رياح على شواطئ مطروح والعلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغبالأحد، 15 سبتمبر 2024 09:46 ص
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وتحسن نسبي في الأحوال الجوية.
كما تنشط الرياح على بعض شواطئ ( مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم ) وتصل سرعة الرياح إلى (40 - 50 كم/ساعة) ويصل ارتفاع الموج إلى ( 1.5- 2.5)م لذا على السادة المصطافين مراعاة ذلك.
كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، و تنشط الرياح على أغلب الأنحاء والتي تضفي مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز