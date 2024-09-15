شكرا لقرائتكم خبر عن عام دراسي جديد.. 21 سبتمبر انطلاق الدراسة لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق العام الدراسى الجديد 2025، 21 سبتمبر الجارى لطلاب المدارس الحكومية الرسمية والخاصة والقوميات، حيث تستقبل المدارس طلاب المدارس الحكومية العربى والرسمية للغات والخاصة للغات والعربى والقوميات، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية تحقيق الانضباط والانتهاء هذا الأسبوع من كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بالعام الدراسي الجديد والتى من أهمها إعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس بالمدارس على الفترات الدراسية حسب خطة سير العمل بالمدارس وجدول الحصص الدراسية إضافة إلى فرش الفصول وتجهيزها وتنظيفها وأيضا استقبال الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب عقب العودة للدراسة، كما نبهت الوزارة على أهمية تحقيق نسب حضور مرتفعة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد وتطبيق كل ما من شأنه جذب الطلاب للمدارس ومعاقبة أى طالب لم يحقق نسب الحضور المطلوبة.



الجدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه مجموعة من الرسائل خلال لقائه بمديري المدارس على مستوى الجمهورية، قائلا: عاوزين نرجع الطلبة المدارس ويكون التعليم جوه المدارس فقط وبالتالى ندى المعلم الوقت الذى يستطيع أن يشرح المنهج للطلاب بالإضافة إلى أنه أهم حاجة بالنسبة لأولادنا الطلاب لما يتخرجوا من المدارس، محتاجينهم يكتسبوا المهارات، قائلا: إبن حضرتك بعد عشر سنين هيكون عايش مع مين، موجها حديثه لمديرى المدارس : ابنك لما هيتعلم كويس هيكون فى دكتور كويس ومهندس كويس، متابعا: اوعى حد يتخيل ولادنا بعد 10 سنين هيتنافسوا على العمل محليا فقط بل دوليا وعالميا.

وأوضح الوزير: عاوزين نعتمد كليا على كتب الوزارة والتربية والتعليم وعلى مناهجنا وشغلنا فى الدراسة، ولا مجال للتعليم الخارجى ولن نسمح بمعلمين من بره التربية والتعليم يدخلوا مدارسنا ولا الكتاب الخارجى يدخل المدارس أيضا، قائلا: محتاجين أولادنا يتعلموا مهارات، ولما بمنح المدرسة حصتين فى الأسبوع للمواد الدراسية الأساسية هل هيقدر يعلم الطالب مهارات؟ مضيفا أنه يتم تعلم المهارات فى طرق التدريس، متسائلا : هل حد متخيل لو بقى عندنا تعليم كويس وجيد جدا فى مدارسنا والطلبة بتحضر حد هيتأخر عن المعلمين فى مصر؟