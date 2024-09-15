شكرا لقرائتكم خبر عن جهود متواصلة للتحالف الوطنى لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على دعم الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها ذوى الهمم في مصر، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهم، فأطلق التحالف مبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر.

وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف واضحة لمساعدة ذوى الاعاقه و ذويهم فى الانخراط فى المجتمع، حيث تهدف الحملة الوصول إلى 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، إلى رفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لـ 10,000 متطوع من شباب صناع الحياة و بمشاركة 800 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر في الحفل.

وتستهدف المبادرة تعزيز دور الشباب في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتحقيق المساواة للجميع، وجاءت فعاليات حملة "أحسن صاحب"؛ لنشر الوعي، وتعريف الشباب على المبادرة، وهدفها لتعزيز دمج الأشخاص ذوي القدرات، والهمم في المجتمع، وتقليل العزلة الإجتماعية لهم، ومساعدتهم على التغلب على المشكلات، التي تواجههم في المجتمع.