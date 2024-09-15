شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الهدف من إنشاء مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

استحدثت إدارة المرور بالتنسيق مع وزارة التخطيط، مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية، وبدأت تشغيلها الفعلى فى عدد من المحافظات ومنها (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، مطروح) للتيسير على المواطنين فى تلقى الخدمات، مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمى بهدف تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع فى مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية.

وتقدم سيارات الواحدات المتنقلة، العديد من الخدمات ومنها "استخراج رخصة السيارة - تجديد رخصة السيارة -تجديد رخصة القيادة -تركيب الملصق الإلكترونى -الفحص الفنى الآلى للسيارة" كما سهلت إدارة المرور سرعة التواصل مع تلك المراكز المرور المتنقلة من خلال التواص على الرقم 15558 أو من على موقع وزارة الداخلية على الانترنت حيث تصل إليك فى محل إقامة مالك السيارة والمنشآت الصناعية والتعليمية.



كما تقدم المراكز التكنولوجية المتنقلة للسائقين الخدمات الجماهيرية المختلفة والى تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (استخراج رخص التسيير – استخراج رخص القيادة – استخراج ملصق إلكترونى – فحص فنى إلى – مستلزمات مرورية) للسيارات (الملاكى – النقل الخفيف حتى 1،5 طن) ويكون تشغيل تلك المراكز على مدار الأسبوع بدءًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، حيث تم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونيًا بالكامل (بدون أوراق – دفع إلكتروني).