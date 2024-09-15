شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران وزير العمل، إن اليوم الأحد، 12 ربيع الأول للعام الهجري 1446، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024، الذي نَصّ على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ،ووحدات الإدارة المحلية ،وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف..

وأكد القرار الصادر عن الوزراة، في هذا الشأن، أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي، وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص..

وقد أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات، بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ،وذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة التنفيذ بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

وتقدم محمد جبران وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة ، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل عليهم بالخير.