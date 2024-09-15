شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 68 يوماً.. تعرف على مدة حمل الكلاب ونصائح لرعايتها حتى الوضع والان مع تفاصيل الخبر

الكلاب حيوانات أليفة معروفة منذ آلاف السنين لذلك اهتم الانسان بخصائصها وصفاتها من أجل رعايتها، والمهتم بالكلاب يجد أن هناك مئات الأنواع المختلفة والتي تمتلك أحجاماً وأشكالاً مختلفة أيضاً، الا أنها تتشابه جميعاً في بعض الصفات والخصائص، ومن أبرز الأمور التي تتشابه فيها الكلاب هي طريقة التزاوج ومدة حمل الكلاب وعدد الجراء في كل ولادة.

وفى التقرير التالى نتعرف على مدة حمل الكلاب وعدد الجراء في كل ولادة:

1- الكلاب جميعها تحتاج لنفس الوقت تقريباً والذى يتراوح ما بين 58 إلى 68 يوماً بحسب صحة ونوع الكلاب وعدد الأجنة.

2- عدد الجراء فى كل مرة تنقسم الكلاب إلى قسمين هما الكبيرة الحجم والصغيرة الحكم، يمكن للكلاب الكبيرة أن تلك في كل مرة 12 كحد أقصى ولكن عادة ما تلد هذه الكلاب متوسط 6 جراء، و الصغيرة لا يمكن أن تلك أكثر من 4 جراء ويمكن أن تلد واحداً فقط أحياناً.

3- يمكن للكلاب التزاوج بعد 6 أشهر سواء كانوا ذكوراً أو إناث وهناك بعض الأنواع لا يمكن أن تتزاوج قبل عام .

4- هناك أنواع لا تستطيع أن تتزاوج قبل سن العامين وهى التي يصل وزنها إلى 70 كيلو جراماً.

5- يمكن للكلاب التزاوج مرتين في العام، لكون الإناث تمتلك البويضات الجاهزة للإخصاب مرتين في العام وهناك أنواع تتزاوج مرة أخرى .