شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لا تعرفها للسمسم.. أبرزها تعزيز صحة القلب والعظام والان مع تفاصيل الخبر

السمسم الكنز الطبيعى الأغلى من الذهب، هو أحد أنواع البذور التي ينصح بتناولها ما بين الحين والآخر فهو غنى بالبروتينات والدهون الصحية والألياف الغذائية والمركبات المضادة للأكسدة، كما أنه يزود الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن، وبذور السمسم مفيدة للرجال فهى غنية بالبروتين وتساعد في البناء العضلى، وأيضاً غنى بالألياف و مفيدة للجهاز العضمى والتخلص من مشاكله.

وفى التقرير التالى نتعرف على 7 فوائد للسمسم:

1- السيطرة على نسبة السكر في الدم: يحتوى السمسم على مركبات هامة مثل المغنسيوم الذى يساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض السكرى ، ويقلل من حدة أعراض المرض لدى المصابين.



2- تعزيز صحة العظام : يوجد بالسمسم كمية كبيرة جداً من المعادن الهامة ، والتى جعلته ذا مكانة عالية في تعزيز صحة العظام ، لذلك ينصح بتناوله في حالات الإصابة بالكسور.



3- تعزيز صحة القلب: من الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند تناول السمسم بانتظام تعزيز صحة القلب وجهاز الدوران ، بسبب غنى هذه البذور بالمغنسيوم الهام لخفض ضغط الدم ، كما تحتوى بذور السمسم على الألياف التي تساعد على مكافحة الكوليسترول ـ وتقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية.



4- تحسين عملية الهضم: يساعد السمسم على تحسين عملية الهضم، وذلك بسبب احتواء بذوره على كمية كبيرة من الألياف التي تلعب دوراً هاماً في تسهيل الهضم ، تقليل فرص الإصابة بالإسهال أو الإمساك، حماية القناة الهضمية، تقليل خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمى وإعادة توازن الهرومونات في الجسم.



5- تعزيز عملية حرق الدهون : تحتوى بذور السمسم على مركبات خاصة قد يكون لها دوراً هاماً في تعزيز حرق الدهون في الجسم، ناهيك عن أن محتواها من الألياف يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وملء المعدة لوقت أطول.



6- تعزيز صحة الشعر: يساعد السمسم على تعزيز صحة الشعر ، وذلك لإحتوائه على مركبات نباتية هامة ، حيث يساعد تدليك فروة الرأس بإنتظام بزيت السمسم على الحماية من الشيب المبكر ويزيد من نمو الشعر.



7- تعزيز صحة وجمال البشرة: تعد بذور السمسم غنية بالزنك الذى يلعب دوراً في عمليات تكوين الكولوجين في البشرة بدوره يزيد من قوة الترابط العضلى وقوة أنسجة الشعر والجلد ، كما أن زيت السمسم الغنى بفيتامين هـ يقلل بشكل ملحوظ من آثار الحروق والندب على البشرة ويتم ذلك بدهن الزيت على المنطقة المصابة.