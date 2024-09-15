شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تطبيق مشروع الهوية البصرية على مركبات التوك توك بمدينة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

"شكل جديد".. هكذا يمكن وصف مركبات التوك توك فى أسوان بعد إصدار قرار من المحافظ بترخيص التوك توك والسماح باستخدام رسومات وألوان محددة وفقاً لمشروع الهوية البصرية.

قالت نسمه ناجح، مدير إدارة المواقف بأسوان، أنه تم فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك وفقاً لمجموعة من الشروط والمواصفات والضوابط ، ليتم التصريح بترخيصها بحيث يكون لون المركبة أبيض ، ولون الجلد أسود ، مع لصق الهوية البصرية للمحافظة على جانبي المركبة ، وعلى الجلد.

وأضافت نسمة ناجح، فى بيان صحفى، أنه يتم تحصيل مقابل خدمة مبلغ 1000 جنيه عن الترخيص للمرة الأولى ، و 500 جنيه عند تجديد الترخيص السنوى ، مشيرة إلى أنه يتم تحديد خطوط السير والتمركز عن طريق مشروع المواقف بالمحافظة ووفقاً للقرارات المنظمة لذلك ، ويقدم مالك المركبة بطاقة الرقم القومى مثبت بها محل إقامته بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، مع تحصيل مبلغ 300 جنيه من المركبة المخالفة لخط السير ، وسيقوم مشروع المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان والجهات المعاونة بتنفيذ قرار المحافظ بكل دقة.















