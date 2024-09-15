شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب الزقازيق: خروج 20 مصابا من ضحايا حادث قطاري الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، تفاصيل الحالة الطبية للمصابين المحتجزين، من ضحايا حادث تصادم قطارين بالزقازيق.

وقال عنانى إن المستشفى استقبل 38 حالة "24 رجل ، 11 سيدة ،3 أطفال " تم رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات، وإجراء عمليات جراحية متنوعة لعدد 3 حالات وحالتهم الطبية مستقرة. مضيفا: جار تحضير العمليات لـ3 حالات أخرى لتثبيت الكسور، بينما هناك 4 حالات محتجزة بالعناية المركزة.

وأشار إلى خروج 20 مصابا من الطوارئ، حيث لم تكن هناك إصابات أو وجود كدمات خفيفة، وذلك بعد عمل كافة الفحوصات الاكلينيكية والأشعات لهم والتأكد من عدم وجود ضرورة لحجزهم، وهناك 5 حالات تحت الملاحظة.

كان وقع تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق ، والذي أسفر حتى الآن عن إصابة 49 ووقوع 4 حالات وفاة.

