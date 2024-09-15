اليوم.. الحكم على المتهمين في قضية "أحداث وسط البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تصدر محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأحد، حُكمها على 2 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "أحداث وسط البلد"

وفق تحقيقات النيابة العامة، فأن المتهمين انضما إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون والدستور.