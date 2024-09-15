شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين د .. الأسباب.. الأعراض.. العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يعاني 1 مليار شخص في العالم بنقص فيتامين "د". وهو انخفاض مستوي الفيتامين في الدم عن المعدل الطبيعي والذي بدوره يؤثر على صحة العظام والعضلات، حيث له دور في توازن الكالسيوم وتحسين امتصاص الفسفور، الذين يعدوا اهم العناصر في عملة تمعدن العظام، يظهر عند الأطفال بالإصابة بالكساح وانحناء الساقين، وعند البالغين بتليين وهشاشة العظام.

أسباب نقص فيتامين "د":

1. سوء التغذية، عدم الاهتمام بالحصول على الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين مثل السمك وصفار البيض.

يعتبر الرضع والأطفال أكثر عرضة، لعدم الحصول عليه من الطعام بكميات كافية.

2. السمنة

3. أمراض الكلي والكبد

4. سوء امتصاص فيتامين د في الأمعاء

5. عدم التعرض الكافي للشمس: عدم الخروج من المنزل بكثرة، استخدام واقي الشمس وارتداء الملابس الطويلة، فصل الشتاء.



الأعراض:

1. الإرهاق والضعف العام

2. تقلب المزاج

3. القلق

4. الشعور بالنعاس والخمول

5. تساقط الشعر

6. زيادة الوزن وصعوبة بالتخلص من الوزن الزائد

7. الم العضلات

8. الم العظام والمفاصل

9. هشاشة العظام

10. بطء التئام الجروح

11. ضعف الأسنان خاصة عند الأطفال

جميع الأعراض السابقة لا تعد خاصة بنقص فيتامين د فقط، يوجد العديد من الأمراض والمشاكل الصحية التي قد تسبب اعراض مشابهة، لذا يجب التأكد من الحصول على التشخيص المناسب.



علاج نقص فيتامين د

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د ..



1. الأسماك الدهنية: (السلمون/ الماكريل/ الرنجة/ السردين/ التونة)

2. الحليب

3. كبد الأبقار

4. صفار البيض

5. عصير البرتقال

6. الحبوب

7. مشروبات الصويا

8. منتجات الألبان

التعرض للشمس يساهم في العلاج والوقاية فيما يعادل 10000-25000 وحدة دولية من فيتامين د المتواجد في المكملات الغذائية، ويفضل التعرض للشمس فيما بين الساعة 10 صباحا للساعة 3 مساء، ويجب الموازنة بين فوائد وأضرار التعرض الكبير للشمس.