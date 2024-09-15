شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر موعد لصرف الخبز المدعم للمصطافين دون التقيد بمحل الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم من ماكينات الصرف الآلى فى المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف دون تقيد أصحاب البطاقات التموينية بمحل الإقامة، وهى محافظات، الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ وذلك حتى آخر موعد اليوم الأحد.

ومن خلال فتح نظام صرف الخبز يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أى مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته وذلك فى إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم فى هذه المناطق، حيث يتم إتاحة صرف الخبز المدعم لهم.

ويقتصر النظام الإلكترونى الخاص بصرف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين على الصرف داخل محل إقامة صاحب البطاقة فقط، ومع حرص وزارة التموين فانه يتم إتاحة الصرف فى المناطق الساحلية لأى صاحب بطاقة تموين ويتم الصرف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 20 قرشا دون التقيد بمحل الإقامة وذلك خلال فترة الصيف ، وبمجرد دخول المواطن أى منطقة من هذه المناطق الساحلية فإنه يستطيع صرف الخبز المدعم من خلال البطاقة التموينية.