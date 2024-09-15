شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: ضحايا حادث قطارى الزقازيق الثلاث من أسرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 12:19 ص

قال المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، سنذهب لتقديم العزاء لضحايا حادث قطارى الزقازيق لأنهم من أسرة واحدة، والحالة الصحية للمصابين مستقرة، وأدرنا الأزمة بشكل جيد، ووجدنا تعاونا من مدير الأمن والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة.

وأضاف حازم الأشمونى، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز من موقع حادث تصادم قطارى الزقازيق، أن سيارات الإسعاف تحركت بشكل سريع فور وقوع الحادث، وفى خلال 10 دقائق تواجدت بالموقع.