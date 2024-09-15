شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 15/ 9/ 2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 15 سبتمبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:50 ص
موعد صلاة العصر 20: 4
موعد صلاة المغرب 7:01 م
موعد صلاة العشاء 8:19
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:55
موعد صلاة العصر 4:25
موعد صلاة المغرب 7:06 م
موعد صلاة العشاء 8:25 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:07
موعد صلاة الظهر 12:46 م
موعد صلاة العصر 4:16 م
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:15 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 12:38
موعد صلاة العصر 4:07 م
وقت صلاة المغرب 6:49 م
وقت صلاة العشاء 8:04 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 ص
موعد صلاة العصر 12: 4
موعد صلاة المغرب 6:55 م
موعد صلاة العشاء 8:08
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