شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 15/ 9/ 2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:50 ص

موعد صلاة العصر 20: 4

موعد صلاة المغرب 7:01 م

موعد صلاة العشاء 8:19

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:55

موعد صلاة العصر 4:25

موعد صلاة المغرب 7:06 م

موعد صلاة العشاء 8:25 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:07

موعد صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 4:16 م

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:15 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02

وقت صلاة الظهر 12:38

موعد صلاة العصر 4:07 م

وقت صلاة المغرب 6:49 م

وقت صلاة العشاء 8:04 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:44 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:08