فاجعة حادث قطاري الزقازيق.. بيان عاجل من النائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية ورؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بالشرقية.

وقالت النيابة العامة في بيانها، اليوم السبت، أنه فور وقوع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقيه؛ بادر الفريق بالانتقال لمكان الواقعة.

وأضافت النيابة في بيانها، أن فريق أعضاء التحقيق قاموا بمعاينة مكان الحادث وتم إصدار أمر برفع آثار الحادث لعودة القطارات إلى مسارتها المعتادة، في حين قام فريق آخر بمناظرة جثامين المتوفين؛ وإصدار تصاريح الدفن، وجاري سؤال المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.