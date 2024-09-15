غدا | الاستئناف تنظر قضية "سائق أوبر" في واقعة "فتاة التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس وفاطمة عادل:

تعقد محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر، صباح غد الأحد، أولى جلسات نظر الاستئناف المُقدم من "سائق أوبر" على إدانته بالسجن المُشدد 15 عامًا، لاتهامه بهتك عرض وخطف "فتاة التجمع الخامس" بالإكراه.

وقضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بهتك عرض "نبيلة. إ"؛ وخطفها بالإكراه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع"، بالسجن المشدد 15 عامًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "حسين .أ" بالقضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، في الحادي عشر من مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها " نبيلة إ."، بالإكراه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان، حيث قام بهتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض "كتر" محل الاتهام التالي، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.

وفق أمر الإحالة فإن المتهم أحرز أداة قطع "كتر" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وحسب بيان رسمي من النيابة العامة، فإنها استمعت إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" في واقعة "فتاة التجمع" الذي شهد بأن المتهم بالتعدي على الفتاة ولم يبدأ إشعار الرحلة -كأنه لم يلتقِ عليها- كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

وأضاف الممثل أمام جهات التحقيق، أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأنه تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.