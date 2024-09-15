شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: محتوى مناهج الثانوية أصبح أقل وتم حذف الحشو والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى: وضع المناهج وترتيبها وموضوعاتها اختصاص مركز المناهج وأساتذة الجامعات وبالترتيب مع التعليم العالي حتى يستطيع الحاصلون على الثانوية العامة استكمال تعليمهم في الجامعات المصرية وجامعات الخارج، موضحاً أن هذا ليس مما يعرض على غير المتخصصين ولا الطلاب، وقلنا أكثر من مرة أنه ليس هناك حذف وإنما إعادة ترتيب وزيادة عدد حصص المواد الأساسية، وبصفة عامة: الوضع الآن أكثر تركيزا وعدد المواد والمحتوى أقل وتم حذف الحشو.

جاء ذلك ردا على أولياء الأمور بحروب " حوار مجتمعى فى التعليم" على تطبيق واتس آب، حيث أبدى أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية اعتراضهم على المناهج بعد إعادة صياغتها حيث أكد أولياء الأمور أن منهج الاحياء زادت عدد صفحات الكتاب كمان أن مادة الأحياء باللغات أصبحت أكثر من كل عام.

وتابع نائب وزير التعليم: الوقت أكبر للتركيز على المواد الأساسية، والأمر ليس بالتصورات ولا بالانطباعات بل هي دراسة علمية تمت لسنوات عديدة ماضية وليس مجرد شهرين.



