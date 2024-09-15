شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتلقى تقريرا من وزارة النقل حول أسباب حادث قطارى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقى رئيس الوزراء تقريراً من وزارة النقل تضمن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق، وقد تم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى، التى يتم علاج المصابين بأحد مستشفياتها العلاجية حاليا، بالتعامل الفوري مع الحادث وتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات كذلك لوزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة، والبدء في اتخاذ الاجراءات ذات الصلة بتوفير التعويضات للمتضررين من الحادث.