شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى": وفاة طفلة وعملية جراحية لمصاب بحادث قطارى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن سيارات إسعاف وزارة الصحة نقلت 31 مصابا فى حادث تصادم قطارين بالزقازيق إلى مستشفى الزقازيق الجامعى منها حالة وفاة وباقى الإصابات تحظى برعاية طبية كاملة

وأضاف عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، يتواجد بالمستشفى المدير التنفيذى بمستشفيات الجامعة وفرق من كبار الجراحين التمريض وكافة مستلزمات العمليات الجراحية العاجلة، والتقارير التى وصلت لوزير التعليم العالى يؤكد أن معظم حالات الإصابات خفيفة ومستقرة، وفى خلال 3 ساعات ستخرج من المستشفى، وحالة واحدة يجرى لها عملية جراحية حاليا .

تابع: حالة واحدة وصلت لمستشفى جامعة الزقازيق، لطفلة 7 سنوات ووصلت المستشفى متوفية، ونحن نتلقى المصابين لحظة بلحظة ونتابع الحادث باستمرار، وهناك تعاون من جميع الوزارات.



