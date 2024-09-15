شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تزور مصابى حادث قطارى الزقازيق بمستشفيى جامعة الأزهر والأحرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى السبت، 14 سبتمبر 2024 11:19 م

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها بأن وزيرة التضامن الاجتماعى تزور مصابى حادث تصادم قطارى الزقازيق بمستشفى جامعة الأزهر والأحرار. ووجهت وزيرة التضامن بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين وصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا. وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حادث قطار الزقازيق ووجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.



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