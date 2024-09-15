شكرا لقرائتكم خبر عن التحويلة السبب.. مصدر يكشف المتسبب الأول فى حادث تصادم قطارى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مصدر بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة التي أدت إلى اصطدام قطاري الزقازيق ببعضهما البعض داخل حوش المحطة.

وقال المصدر، إن السبب الأول في الحادث التحويلة التى تعمل على تحويل مسار قطار الإسماعيلية رقم 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية مشيرًا إلى أن التحويله ضمن الإشارات الميكانيكية التابعة لبلوك رقم 5 بمحطة الزقازيق.

وأشار المصدر إلى أن خلال انتظار قطار رقم 936 بالجرار الهنشل والقادم من محطة المنصورة ومتوجه إلى محطة القاهرة تفاجئ قائد القطار باصطدام قطار 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية.